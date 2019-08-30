Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

Batman Şehirlerarası Otogar'da yaşanan kan davası cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı.

KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

20 yaşındaki Suat Yüksekbağ’ın ağabeyi geçtiğimiz yıl Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde bir cinayet işledi ve bu nedenle cezaevine konuldu. İddiaya göre; öldürülen şahsın ailesi cinayeti kan davasına döndürdü ve intikam peşine düştü.

OTOGARDA PUSU KURDULAR

Suat Yüksekbağ’ın 15 gün önce askerden geldiğini ve babasının yanına mevsimlik işçi olarak çalışmaya gideceğini haber alan R.K. ve A.K. kardeşler, öldürülen ağabeylerinin intikamını almak için Batman otogarında pusu kurdu. Yüksekbağ’ı otogarda gören R.K. ve A.K. kardeşler, korkunç cinayeti işlemek için harekete geçti. Yaşanılan kovalamaca sonucu otogar içinde talihsiz genci yakalayan R.K. ve A.K. kardeşlerden biri, Suat Yüksekbağ’ı defalarca bıçakladı.

Defalarca bıçakladı, başında ölmesini bekledi İZLE

BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEDİ

Kavga sırasında büyük bir kargaşa yaşanırken Yüksekbağ’ı bıçaklayan kardeşlerden biri soğuk kanlılıkla başında bekleyip çevredekileri yaralı gence yaklaştırmadı. Kanlar içindeki gencin başında bekleyen ve can çekişmesini seyreden katil zanlısı uzun süre direndi.

KURTARILAMADI

Sonrasında katil zanlısının yanına gelen sivil giyimli bir kişi, elindeki bıçak ve sopayı alarak zanlıyı polise teslim etti. Ağır yaralanan talihsiz genç ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİİRT'TE DEFNEDİLDİ

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Suat Yüksekbağ, memleketi Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayetle ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı.