Batman'da gece bekçisi öldürüldü

Batman'da yaşayan 25 yaşındaki bekçi Vezir Gömerkan, Gap Mahallesi'ndeki devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Ancak Gömerkan, Esentepe Kavşağı'na geldiği sırada sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALAYIP KAÇTI

Gömerkan ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. Çevre sakinlerinin silah seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı bekçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ, 3 ÇOCUK BABASI BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 3 çocuk babası Vezir Gömerkan'ın cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gümerkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane mescidine getirilerek cenaze namazı kılındı. Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, silah arkadaşları ve çok sayıda yakınının katılımıyla kılınan cenaze namazın ardından Gümerkan, doğduğu Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, Gümerkan'a silahlı saldırı düzenleyen kişinin polise teslim olduğu bildirildi. Şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.