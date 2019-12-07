Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar kamera ile tespit edilecek

1 Karadeniz'in doğal güzelliği buzul göller Mavi ile yeşilin bir araya geldiği Doğu Karadeniz'de buzul göller ziyaretçilerini bekliyor.

2 Bağdat'ta protestoculara saldırı: 4 ölü 80 yaralı Sinek köprüsü yakınlarındaki protestoculara, henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

3 Avcılar'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu Sokakta yaşayan Rüstem Tamam'ın, sokak ortasında bir baza içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

4 Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi'ne yeni bir görevlendirme yapıldı.

6 Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi Tunceli’de bir köyde, kaya parçası eve girdi. O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.