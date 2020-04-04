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Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.

DHA |
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Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı.

Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

"KADIN DIRDIRINDAN KENDİMİ DIŞARI ATTIM"

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sordu.

Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü VİDEO

3 gündür evden çıkmadığını söyleyen adam, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım." dedi.

Bu sözler, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü

Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü

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