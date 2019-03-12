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Battlefield 5'in battle royale modu sızdırıldı

Popüler hale gelen battle royale oyun serisine Battlefield da katılıyor.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 09:41..
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Özellikle Pubg ve Fortnite gibi oyunların her geçen gün artan popülerliği, battle royale tarzı oyunlara olan ilginin ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Bu durumun farkında olan dev oyun şirketleri de ya kendi battle royale oyununu yapıyor ya da var olan bir oyuna bu modu ekleme yoluna gidiyor.

Son zamanlarda piyasaya çıkardığı Apex Legends oyunuyla bir anda yükselişe geçen EA Games, ünlü oyun serisi Battlefield'a da aynı oyun modunu getirecek. Battlefield 5'in Firestorm adındaki battle royla moduna ait yeni görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

Battlefield V Firestorm'dan ilk görüntüler VİDEO

Battlefield 5'in Firestorm modu, diğer battle royale oyunlarından pek de farklı görünmüyor. Paraşütle atladığınız haritada, amaç hayatta kalmak. Battlefield 5'in normal çok oyunculu modlarından farklı olarak, Firestorm hiçbir sınıfa sahip olmayacak. Bütün oyuncular aynı seviyede savaşacak.

Yeni oyun modunun ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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