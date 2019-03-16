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Battlefield 5’in battle royale moduna ait resmi fragman yayınlandı

Battlefield, merakla beklenen battle royale modu ‘Firestorm’a ait fragman videosunu duyurdu.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 12:11..
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Özellikle Pubg ve Fortnite gibi oyunların her geçen gün artan popülerliği, battle royale tarzı oyunlara olan ilginin ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Bu durumun farkında olan büyük oyun şirketleri de ya kendi battle royale oyununu yapıyor ya da var olan bir oyuna bu modu ekleme yoluna gidiyor.

Son zamanlarda piyasaya çıkardığı Apex Legends oyunuyla bir anda yükselişe geçen EA Games, ünlü oyun serisi Battlefield'a da aynı oyun modunu getiriyor. Battlefield 5'in Firestorm adındaki battle royale moduna ait resmi fragman yayınlandı. Oyuna ait fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Battlefield 5'in Battle Royale modunun fragmanı VİDEO

Battlefield 5'in Firestorm modu, Pubg ve Fortnite gibi battle royale tarzı oyunlardan pek de farklı olmayacak. Bütün oyuncuların aynı klasmanda yarışacağı oyundaki tek amaç, hayatta kalmak olacak.

Battlefield 5 Firestorm modu, 25 Şubat'ta oyunseverler ile buluşacak.

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