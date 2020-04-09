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Bayburt'ta 2 işyerine kaçak maske operasyon

Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerine düzenlenen baskında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

İHA |
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Bayburt'ta 2 işyerine kaçak maske operasyon

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tıbbi maske üretimi yapan 2 işyerine yönelik operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve 17 top maske kumaşı ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

İzinsiz tıbbi maske üretimi ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; A.T. isimli işyerinde yapılan aramada toplam 930 adet koruyucu tıbbi maske, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi. Koruyucu tıbbi maskelerin ana imalathane ve deposu olarak kullanıldığı tespit edilen A.T. isimli iş yerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 264 adet koruyucu tıbbi maske,17 top maske kumaşı, 2 top maske lastiği, maskelerin paketlenmesi amacıyla kullanılan 82 adet boş kutu, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi.

TOPLAM 6 BİN 194 MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İki işyerinden ele geçen toplam 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve diğer malzemeler ile birlikte B.G., A.A., T.S. isimli şüpheli şahıslar ile Afgan uyruklu M.J., A.A, A.S.J. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmış olup, her iki iş yerine İl Sağlık ve Ticaret Müdürlüklerince gerekli idari işlemler yapılarak mühürlendi.

Bayburt'ta 2 işyerine kaçak maske operasyon

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