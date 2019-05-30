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Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

Kütahya'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

AA | 30.05.2019 - 17:35..
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Tavşanlı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hülya Taşkın'ın, evinin önündeki fırında bayram hazırlığı için ekmek pişirdiği sırada sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki ahıra sıçradı.

Samanların tutuşmasıyla kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişikteki 2 katlı ahşap eve de ulaştı.

Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören belde sakinleri, Hülya Taşkın'ın annesi Emine Taşkın ile 3 büyükbaş hayvanı, yanan binalardan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler, yaklaşık 1 saatte alevleri güçlükle söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından ev ve ahır ile bir traktör ve otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu

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