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Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'i kitledi

Mesai saati bitimiyle yola çıkan tatilciler trafiği durma noktasına getirdi.

AA | 09.08.2019 - 21:53..
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Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'i kitledi

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'i kitledi

TEM YOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM yolu Ankara yönünde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'i kitledi

TEM yolunun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunluğu yaşandı. 
Bu bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı.

Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'i kitledi

YARIN DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

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