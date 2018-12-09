Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Türkiye'de, yaklaşan yerel seçimlerin dışında son ayların en çok gündeme gelen konusu bedelli askerlik. Sayıları yüz binleri bulan gençler, 15 bin TL karşılığında bedelli askerlik başvuruları yaptılar. Şimdi sıra beklemede...

Bekleyen yüz binlerin en çok merak ettiği konu ise 21 günün nasıl geçtiği. Anadolu Ajansı, gençlerin merak ettiği eğitimi ilk kez görüntüledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor. Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.

TEMEL BİLGİLERİN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Birlikteki yürüyüş eğitimlerini "Topçu marşı" ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor.

Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi VİDEO

Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor.

BEDELLİLER İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.

Öte yandan bedelli askerlik uygulaması kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk üç celp içinde silah altına alındı.

BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI 7 ŞUBAT 2020'YE KADAR DEVAM EDECEK

Bunların dışında bedelli askerlik uygulaması 7 Şubat 2020'ya kadar toplam 37 celp halinde icra edilecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 48 ildeki toplam 92 birlikte eğitim görecek.