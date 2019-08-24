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Bedelli askerliğe talep düştü

Geçen yıl bedelli askerliğe 630 bini aşkın başvuru gerçekleşirken, yeni bedelli askerliğe 20 bin 428 kişi başvurdu.

AA | 24.08.2019 - 20:47..
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Bedelli askerliğe talep düştü

Geçen yıl çıkan bedelli askerlik yasasına büyük bir talep gerçekleşti. 15 bin lira gibi makul bir fiyat söz konusu olunca 633 bin 844 kişi başvuru yaptı.

Yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçmesiyle bedelli askerlik kalıcı hale getirildi. Ancak bedelli askerliğin fiyatı 33 bin 230 liraya yükseldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe başvurularla ilgili son bilgileri paylaştı.

BAKAN SON RAKAMLARI PAYLAŞTI

Bakan Akar, "Yeni askerlik sistemi kapsamında 20 bin 428 yükümlü e-devlet üzerinden ve askerlik şubelerine bedelli askerlik için başvurdu." diye konuştu.

YEDEK ASTSUBAYLIĞA 35 BİN BAŞVURU

Akar, yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen yedek astsubaylık uygulamasının da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Yedek astsubaylıkla ilgili 35 bin gencimiz başvuruda bulundu. Bu noktada bu yoğun ilgi için gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bedelli askerliğe talep düştü

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