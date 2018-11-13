Belçikalı işçilere yanlışlıkla 30'ar bin euro yatırıldı

Charleroi kentinde yaşanan olayda, ayda yaklaşık 1600 euro kazanan 230 işçiden bazıları 100 euro bonus almayı beklerken bir sürprizle karşılaştı.

Şirket idari olduğu tahmin edilen bir hata sonucunda işçilerin banka hesaplarına 30'ar bin euro yatırmıştı.

KUMARHANEYE GİTTİLER, BORÇLARINI ÖDEDİLER

İşçilerden biri bazı çalışma arkadaşlarının bu paranın bir bölümünü harcadığını söyledi ve "Birkaçının kumarhaneye gittiğini, birkaçının da borçlarını ödediğini biliyorum" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, "Hesabımda ne kadar para olduğunu görünce şoka girdim ama bunun bir hata olduğu çok açıktı ve paraya dokunmadım. Sadece maaşımı aldım, gerisini de ne olur ne olmaz diye kenarda bıraktım" dedi.

Ancak uzmanlara göre, ülkede çalışma yasaları bu konuda çok net.

PARANIN HEPSİNİ GERİ ÖDEMEK ZORUNDALAR

Belçika merkezli televizyon kanalı RTL'ye konuşan hukukçu Etienne Piret, yanlışlıkla yatan paranın tamamının şirkete aynen geri ödenmesi gerektiğini söyledi.

Piret'ye göre, işçiler iyi niyetle davrandıklarını ya da gerçekten bu bonusu almaya hakları olduğunu savunsalar bile, bu yasaya uymaları gerekecek.

Tek yapabilecekleri, geri ödeme süresini biraz daha erteleme talebinde bulunmak.