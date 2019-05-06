Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan’a 4 milyonluk fatura

Geçen aralık ayında tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'dan haber var.

AYLIK 20 BİN TL NAFAKA

Rodin Nazım adında bir oğulları olan çiftten Yılmaz Erdoğan boşanma protokolüne göre Belçim Bilgin'e ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra İstanbul’daki ev ile Bodrum’daki yazlığı vermişti. Boşanma sonrası Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan'la oturduğu Levent'teki villadan taşınıp Sarıyer'den satın alınan villaya yerleşmesi bekleniyordu. Ancak bu planın evdeki tadilat nedeniyle aylarca ertelendiği ortaya çıktı.

4 MİLYON TL'LİK FATURA YOLLADI

Boşandıktan sonra da Yılmaz Erdoğan'la aynı evde yaşamaya devam eden Belçim Bilgin'in tadilat için yeni evinin fiyatı kadar para harcadığı öğrenildi. “Duymadık Demeyin” programının haberine göre, güzel oyuncunun tadilat masraflarının 4 milyon TL'yi geçtiği ve faturayı da Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketin ödediği öne sürüldü.