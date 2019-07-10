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Belediye otobüsü Sarıyer'de duvara çarptı

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, trafik ışıklarını parçaladıktan sonra karşı yoldaki duvara çarparak durabildi.

DHA | 10.07.2019 - 08:42..
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İsmail Çiçek'in kullandığı 34 KD 8442  plakalı Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs, Darüşşafaka durağı Sarıyer istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da karşı yolun duvarına çarptı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüs, ağaçlara da çarptıktan sonra güçlükle durdu.

Belediye otobüsü Sarıyer'de duvara çarptı

ŞOFÖR KENDİ İMKANIYLA KURTULDU

Otobüs sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların  ihbarıyla  olay yerine polis ve ambulans geldi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle yola dubalar koyan polis ekipleri trafiği tek şeritten verdi. Sarıyer -Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine geç kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.

Belediye otobüsü Sarıyer'de duvara çarptı

"BİRDEN DUVARA ÇARPTIM"

Kaza yapan şoför polise ilk ifadesinde "Hacıosman -Bahçeköy seferini yapmak için durağa gidiyordum. Birden karşı yola geçerek duvara çarptım. Araçta kimse yoktu" dedi.

Belediye otobüsü Sarıyer'de duvara çarptı

Belediye otobüsü Sarıyer'de duvara çarptı

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