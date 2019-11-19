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Bella Hadid, Selena Gomez’in barış çubuğunu geri çevirdi

Bella Hadid, Selena Gomez’in yorumu yüzünden fotoğrafını sildi.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 14:47..
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Tek ortak noktaları şarkıcı The Weeknd olan dünyaca ünlü iki güzel isim, sosyal medyada birbirlerine yaptıkları ataklarla konuşuluyor.

Bella Hadid, Selena Gomez’in barış çubuğunu geri çevirdi

TAKİP EDİP YORUM YAPTI

Selena Gomez, Bella Hadid’i Instagram’da takibe aldı ve hayranlarını şoka uğrattı. Gomez, takip ettikten bir hafta sonra, Hadid’in bir fotoğrafına yorum yaptı.

Ünlü modelin yaklaşık dört yıldır bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve şu sıralar ayrı olduğu The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca aşk yaşayan şarkıcı, Hadid'in sosyal medya paylaşımının altına ‘Nefes kesici’ yazdı.

Bella Hadid, Selena Gomez’in barış çubuğunu geri çevirdi

FOTOĞRAFI SİLDİ

Her ne kadar Selena aralarında bir sorun olmadığını gösterse de Bella, eski sevgilisiyle birliktelik yaşayan Gomez'in beğenerek yorum yaptığı fotoğrafı, dakikalar içinde sildi.

Durumu fark eden Gomez “Bu berbat” açıklamasını yaptı.Bella Hadid, Selena Gomez’in barış çubuğunu geri çevirdi

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