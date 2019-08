İki gün önce kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, hastaneden taburcu oldu.

"DOĞUM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Eşi Selim Selimoğlu'yla hastaneden çıkarken görüntülenen şarkıcı, açıklamlarda bulundu. Çiçeği burnunda anne, "En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allah'la da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimizde çok sağlıklıyız. Zeynep’in kilosu her şeyi yerinde. 3 kilo 650 gram doğdu" dedi.