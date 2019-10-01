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Bengü: Süt sağıp geliyorum

Geçtiğimiz ağustos ayında Zeynep adını verdiği bir kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Bengü, çalışmaya başladı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 07:18..
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İlk bebeklerine kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşayan Bengü, geçtiğimiz günlerde de sahneye çıkmadan önce yaşadığı anları konu alan bir video paylaştı.

Sahneye çıkmasına çok az bir zaman kalan Bengü, bebeği Zeynep için süt sağmaya başlayacaktı.Tam o anda bir sahne görevlisi kapıya gelip "Son 15 dakika Bengü Hanım" dedi. Ünlü şarkıcı da gülerek "Bir süt sağacağım, bir saniye" diye yanıt verdi.

Bengü: Süt sağıp geliyorum

"BUNLARA ALIŞIN ARTIK"

Bengü videoyu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının "Tam sahneye çıkacağız, ben bir süt sağacağım. Bunlara alışmanız lazım ey güzel ekibim. Ben artık anneyim" notunu eklediği bu paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Bengü ile Selim Selimoğlu, geçen yıl ağustos ayında evlenmişti.

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