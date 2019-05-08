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Beren Saat, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

Seçimin tekrarlanması kararı sonrası, Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin arasına Beren Saat de katıldı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 09:21..
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İstanbul'da YSK'nın seçimleri yenilemesi kararının ardından sosyal medyada ünlülerin Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları başladı.

Daha önce politik çıkışlarıyla bilinmeyen ünlü oyuncu ve sanatçılar bile "Her şey güzel olacak" hastag'iyle paylaşımlar yaptı.

Beren Saat, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu isimler arasında Beren Saat de var. Beren Saat, Instagram hesabından "Her şey çok güzel" yazısının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Beren paylaşımına herhangi bir yorum ya da ifade bırakmadı.

UZUN ZAMANDIR SİYASİ MESAJ VERMİYORDU

Beren Saat uzun süre Kenan Doğulu ile boşanacakları iddiasıyla magazin basınının gündeminde yer adlı. Beren Saat uzun bir zamandır siyasi mesaj vermiyordu. Ayrılık dedikodularının ardından her şeyin güzel olacağını belirten bir paylaşım yapan Saat'e bazı takipçileri de destek verdi.

İşte o paylaşım:

Beren Saat, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

Beren Saat, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

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