Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi üzerine birçok ünlü isim sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'yla ilgili paylaşım yaptı.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

YSK, İstanbul seçimlerini yenilenerek tekrarlanmasına karar verdi. YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak." çağrısı üzerine birçok ünlü isim sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek verdi.

İşte İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin paylaşımları:







