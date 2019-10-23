Berfu Yenenler hamilelik kilolarını verdi

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, 6 Ekim'de ise oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

15 GÜN ÖNCE DOĞURDU

Oğlu Kuzey ile ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, şimdi de son halini paylaştı. 15 gün önce doğum yapan anne Yenenler adeta eridi.

KUZEY ZAYIFLATTI

Doğum kilolarını veren Berfu, hamilelikten önceki pantolonunun içine girebildi. Yenenler, fotoğrafının altına şu notu düştü: "Bugün Kuzey tam 15 günlük ve eski pantolonlarımın içine girebildim yaşasın"

Ünlü ismin paylaşımını gören takipçileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.