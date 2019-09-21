Bergüzar Korel'e sahne yasağı geldi

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel'in tek kişilik tiyatro oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar', oyuncunun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

37 yaşındaki güzel oyuncu, 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununun iptal edildiği haberini Instagram hesabından duyurdu.

"SAHNEYE ÇIKIŞIM YASAKLANDI"

Korel yaptığı açıklamada, "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar' oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı." dedi.

İKİSİNİN DE SAĞLIĞI YERİNDE

Hem bebeğinin hem de kendisinin sağlığında hiçbir sorun olmadığını yineleyen Korel, "Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde. Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı. Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek, olmak üzere tüm Craft Tiyatro ailesi bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez. Hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim. İlan edilmiş tüm oyunlara yoğun ilgi gösterip bilet alan canım seyirci; eminim yine kesişecek yollarımız, yanımızda olduğunuz ve anlayışınız için çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı.