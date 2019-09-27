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Berrak Tüzünataç: Sesim kör cahilmiş

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, rol aldığı dizi için şan dersleri almaya başladı.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 10:43..
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Berrak Tüzünataç, ‘Kurşun’ dizisinde canlandırdığı pavyon şarkıcısı rolüyle ilgili konuştu.

Berrak Tüzünataç: Sesim kör cahilmiş

"EĞİTİMLE VERİMLİ SONUÇLAR ALDIK"

Şan derslerine başladığını söyleyen oyuncu, “Sesimin kör cahil olduğunu öğrenmiş oldum. Zannettiğim kadar kötü değilmiş. Eğitimle verimli sonuçlar alıyoruz.” dedi.

Berrak Tüzünataç, “Anı olsun diye bir albüm yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise “Yok canım ama onu da yapabilir hale gelmek, mesleki açıdan büyük bir avantaj.” yanıtını verdi.

Oyuncu, yazın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarının konuşulması hakkında ise, “İnsanların dış görünüşüyle alakalı, kimseye baskı yapmaması gerekiyor. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa, öyle olmalı...

"İNSANLAR SADECE BEDENİNDEN OLUŞMUYOR"

Karşınızdaki insanı diğer özelliklerine de bakarak değerlendirmek gerekiyor. Hayattaki duruşu, yaptığı işler gibi... Bir sürü kişi sadece bedeninden oluşmuyor, iç güzellik kısmı daha da önemli.” açıklamasında bulundu.

Berrak Tüzünataç: Sesim kör cahilmiş

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