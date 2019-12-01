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Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

Birgül Binen'in annesi Remziye Binen, gözyaşı döküp ağıtlar yakarak, kızının cansız bedeninin üzerini giyemediği kıyafetleriyle örttü.

DHA | 01.12.2019 - 14:38..
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Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde, inşaata harç dökmek üzere gelen beton mikseri, sürücüsünün manevra yaptığı sırada Birgül Binen'e çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan iki yaşındaki minik kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti ViDEO

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

Birgül Binen’in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti

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