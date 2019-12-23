Beylerbeyi'nde denize açılan balıkçı lodosta mahsur kaldı

Antalya'da, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan Turgay Ekici hastaneye kaldırıldı. Saldırgan için arama çalışması başlatıldı.

Galatasaray, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa ile anlaştı. Şimdilik beklemede olan Faslı savunmacı, devre arası imza atabilir.

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Yediklerinizi ölçmek ve kontrol etmek için 5 ipucu

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, günümüzde her zamankinden daha fazla insanı etkileyen obezite ile mücadelede ilk adım olan porsiyon kontrolü için 5 ipucu paylaştı.