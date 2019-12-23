taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9442
Euro
6.594
Altın
1484.61
Borsa
111751.02
Gram Altın
283.639
Bitcoin
44705.97

Beylerbeyi'nde denize açılan balıkçı lodosta mahsur kaldı

Balık tutmak için denize açılan balıkçının yardımına raftingciler yetişti. Sporcular kayığı iple çekerek kıyıya çıkardılar.

İHA | 23.12.2019 - 14:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Beylerbeyi açıklarında, balık tutmak için kayığıyla denize açılan bir balıkçı, şiddetli lodos sebebiyle denizde mahsur kaldı.

RAFTİGNCİLER TARAFINDAN KURTARTILDI

Mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti. Bota asılan sporcular, bağladıkları iple kayığı kıyıya çekerek balıkçıyı kurtardı.

Sporcuların yardımıyla kıyıya çıkarılan balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı

Beylerbeyi'nde denize açılan balıkçı lodosta mahsur kaldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

424
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

78
Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

299
Ercan Kont yaşamını yitirdi

Ercan Kont yaşamını yitirdi

62
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

163
Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

205
4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir