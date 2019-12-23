Beylerbeyi'nde denize açılan balıkçı lodosta mahsur kaldı

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Beylerbeyi açıklarında, balık tutmak için kayığıyla denize açılan bir balıkçı, şiddetli lodos sebebiyle denizde mahsur kaldı.
RAFTİGNCİLER TARAFINDAN KURTARTILDI
Mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti. Bota asılan sporcular, bağladıkları iple kayığı kıyıya çekerek balıkçıyı kurtardı.
Sporcuların yardımıyla kıyıya çıkarılan balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı