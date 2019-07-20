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Beylikdüzü'nde öfkeli damat dehşeti: 2 ölü

Damat Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartışmaya başladı. Tartışma kavga dönüştü ve Ergül, kayınpederi Altun ile eşine kurşun yağdırıp intihar etti.

İHA | 20.07.2019 - 15:02..
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Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde damat, adeta dehşet saçtı.

Sitenin 5. katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi ile tartışmaya başladı.

KAYINPEDERİ VE EŞİNE KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

Daire kapısının önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Öfkeli koca ardından silahla intihar etti. Komşuların polis çağırması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

AĞIR YARALANAN KAYINPEDER HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk incelemede Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARI OLAY SIRASINDA PARKTA OYNUYORLARDI

Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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