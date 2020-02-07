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Beynin yaşlanmasını yavaşlatan hücre bulundu

ABD'li bilim insanları, yaşlanan beyinde biriken ve etkinleşmesi durumunda bilişsel düşüşünü hafifleten bir tür bağışıklık hücresi buldu.

AA | 07.02.2020 - 22:20..
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Albany Medical College’den bilim insanlarının imza attığı çalışmanın sonuçları Journal of Experimental Medicine dergisinde yayınlandı.

Yazıda, ikinci grubun konjenital lenfoid hücrelerinin (ILC2s) beyin yaşlanmasına karşı mücadeleye yardımcı olabileceği kaydedildi. Bu hücreler, vücudun belirli dokularında bulunuyor ve yenileme süreçlerine katılıyor, ama bilim insanlarının sözlerine göre, daha önce ILC2s hücrelerinin merkezi sinir sistemindeki yaygınlığı ve yaşlanma üzerindeki etkisi bilinmemekteydi.

YAŞLILARDA, GENÇLERE ORANLA 5 KAT FAZLA

Genç ve yaşlı farelerin beyinlerini inceleyen araştırmacılar, ILC2s hücrelerinin yaş ilerledikçe beyin omurilik sıvısı üreten vasküler pleksusta biriktiğini tespit etti. Bu plekus, bilişsel süreçlerde kilit rol oynayan hipokampüsün yanında bulunuyor.

Yaşlı farelerde, vasküler pleksustaki ILC2s hücre sayısının gençlere oranla 5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Yaşlı insanlarda da aynı bölgede çok sayıda ILC2s hücresi bulundu.

YAŞLI FARELERDE UYKU HALİNDEYDİ

Yaşlı farelerde ILC2s hücreleri “uyku” halindeydi, ama bilim insanları Interleukin 33 (IL-33) sitokini sayesinde onları etkin hale getirmeyi başardı. Bunun üzerine hücreler nöron oluşumunu uyaran ve ömrünü uzatan proteinler üretmeye başladı. Sonuç olarak, yaşlı farelerin bir dizi bilişsel test sonuçlarında iyileşme kaydedildi.

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