taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

Seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan yürüme engelli yaşlı bir kadın ise damadı tarafından araçtan çıkarıldı.

DHA | 08.12.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beyoğlu'ndaki Okmeydanı Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı.

Bunu gören sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek park etti.

DAMADI ÇIKARDI

Dumanların aleve döndüğünü gören sürücü ve ailesi, kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin’i ise damadı Necati Sökmen yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı.

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

YÜRÜME ENGELLİ KAYINVALİDEMİ SON ANDA KURTARDIM

Otomobilden birden dumanlar yükselerek alev aldığını belirten Necati Sökmen, "Araba bir anda stop etti. Tekrar çalıştırdım. Birden dumanlar yükseldi. Ardından alevlendi. Eşim, kızım ve engelli kayınvalidem vardı. Panikle kendimizi dışarı attık. Söndürmeye çalıştık. Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi.’’ ifadelerini kullandı.

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

YANMAKTAN SON ANDA KURTULAN YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

Damadı tarafından son anda otomobilden çıkarılan Azize Şahin ise "Çok korktum yavrum, bir koku gelmeye başladı. Yürüyemiyorum ben. Beni damadım kurtardı." diye konuştu.

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Meydana gelen otomobil yangını nedeniyle, Okmeydanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

514
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

767
Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

165
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

259
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

96
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

99
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir