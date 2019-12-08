Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Okmeydanı Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı.

Bunu gören sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek park etti.

DAMADI ÇIKARDI

Dumanların aleve döndüğünü gören sürücü ve ailesi, kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin’i ise damadı Necati Sökmen yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi.

YÜRÜME ENGELLİ KAYINVALİDEMİ SON ANDA KURTARDIM

Otomobilden birden dumanlar yükselerek alev aldığını belirten Necati Sökmen, "Araba bir anda stop etti. Tekrar çalıştırdım. Birden dumanlar yükseldi. Ardından alevlendi. Eşim, kızım ve engelli kayınvalidem vardı. Panikle kendimizi dışarı attık. Söndürmeye çalıştık. Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi.’’ ifadelerini kullandı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULAN YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

Damadı tarafından son anda otomobilden çıkarılan Azize Şahin ise "Çok korktum yavrum, bir koku gelmeye başladı. Yürüyemiyorum ben. Beni damadım kurtardı." diye konuştu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Meydana gelen otomobil yangını nedeniyle, Okmeydanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.