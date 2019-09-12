Beyoğlu'nda köpek tarafından ısırılan turist

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yerde yatan sevimli bir köpek, turistlerin ilgi odağı oldu.

TURİSTİ ELİNDEN ISIRDI

Köpeği seven turistler, birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Arap olduğu öğrenilen turist bir kadının sevmek istediği köpek, kadını elinden ısırdı. Bir anda panikleyen kadın, geri geri gitmek isterken düştü. Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan kadın, taksi ile hastaneye giderek tedavi oldu.

Taksim’de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı



SU VERMEYE ÇALIŞAN KADINA DA SALDIRDI

Öte yandan, meydanda yaşayan köpeğe vatandaşların ve turistlerin ilgisi devam etti. Köpek, kendisine su vermeye çalışan bir kadına daha saldırdı. Ancak kadın, yara almadan kurtuldu. Turist kadının ısırılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.