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Bidur’un Olabilemez Maceraları, sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

Geliri sokak hayvanlarına bağışlanan Bidur’un Olabilemez Maceraları, 3. baskısı ile hayvanları doyurmaya devam ediyor…

Özel İçerik | 22.07.2019 - 12:55..
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Bidurun Olabilemez Maceraları

Alaaddin Beken ile daha önce bir röportaj yapmıştık. Bidur’un Olabilemez Maceraları, çocukları hem eğlendiriyor, hem de çok güzel bir iyiliğin parçası yapıyor. Bu kitap, bundan sebep benim için bir ayrı özel. Yazarı Bodrum HAYTAP temsilcisi ve Türkçe Öğretmeni Alaaddin Beken ile iletişim halindeyiz. Hafta sonu kitabın 3. baskısını yaptığını ve sosyal sorumluluğuna aynı şekilde devam ettiğini öğrendim. Bir kere daha çorbada tuzum bulunsun istedim; Bidur’un Olabilemez Maceraları, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 3. baskısı ile satışta…

Alaaddin Bey ile röportajımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Bidur’un Olabilemez Maceraları, sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

YILIN EN EĞLENCELİ ÇOCUK KİTABI

Aynı zamanda bir eğitimci olan Alaaddin Bey’in kitabı Bidur’un Olabilemez Maceraları, birçok çocuk kitabı eleştirmeni tarafından Yılın En Eğlenceli Çocuk Kitabı ilan edildi. Çocuklar, bu kitapla eğlenerek sosyal değerlerin önemini daha kalıcı kavrıyor.

Bidur’un Olabilemez Maceraları, sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

Çocuklar okuduğu her sözcükte, öğretmenleriyle, yazarlarıyla birlikte sokak hayvanları ve barınaklar yararına kitabın telif haklarını bir kez daha HAYTAP’a bağışlamış gibi oluyorlar…

Üstelik bence kitap sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor…

Bidur’un Olabilemez Maceraları, sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

Bidur'un Olabilemez Maceraları

Alaaddin Beken

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

Kitap hakkında yapılan yorumları okumak ve kitabı incelemek için tıklayınız: kitapyurdu

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Damla Karakuş

[email protected]

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