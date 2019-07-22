Bidur’un Olabilemez Maceraları, sokak hayvanlarını doyurmaya devam ediyor

Alaaddin Beken ile daha önce bir röportaj yapmıştık. Bidur’un Olabilemez Maceraları, çocukları hem eğlendiriyor, hem de çok güzel bir iyiliğin parçası yapıyor. Bu kitap, bundan sebep benim için bir ayrı özel. Yazarı Bodrum HAYTAP temsilcisi ve Türkçe Öğretmeni Alaaddin Beken ile iletişim halindeyiz. Hafta sonu kitabın 3. baskısını yaptığını ve sosyal sorumluluğuna aynı şekilde devam ettiğini öğrendim. Bir kere daha çorbada tuzum bulunsun istedim; Bidur’un Olabilemez Maceraları, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 3. baskısı ile satışta…

Alaaddin Bey ile röportajımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

YILIN EN EĞLENCELİ ÇOCUK KİTABI

Aynı zamanda bir eğitimci olan Alaaddin Bey’in kitabı Bidur’un Olabilemez Maceraları, birçok çocuk kitabı eleştirmeni tarafından Yılın En Eğlenceli Çocuk Kitabı ilan edildi. Çocuklar, bu kitapla eğlenerek sosyal değerlerin önemini daha kalıcı kavrıyor.

Çocuklar okuduğu her sözcükte, öğretmenleriyle, yazarlarıyla birlikte sokak hayvanları ve barınaklar yararına kitabın telif haklarını bir kez daha HAYTAP’a bağışlamış gibi oluyorlar…

Üstelik bence kitap sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor…

Bidur'un Olabilemez Maceraları

Alaaddin Beken

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

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