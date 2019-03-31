Bilecik'te 15 yılın ardından CHP kazandı

31 Mart mahalli idareler seçiminde 3 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı çıkaran Bilecik, 15 yılın ardından yeniden CHP dedi. YSK sonuçlarına göre, Millet İttifakı adayı Semih Şahin 15 bin 739, AK Parti adayı Nihat Can 13 bin 113 oy aldı.

SELİM YAĞCI'NIN İSTİFASINDAN SONRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA NİHAT CAN GELMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nihat Can, yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Nihat Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Selim Yağcı’nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.