Bilecik’te aynı istikamete giden 2 tır çarpıştı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde kaza meydana geldi.

Bilecik’ten -Sakarya istikametine giden Abdurrahman Güneş idaresindeki tır, aynı istikamete giden Abdulkadir Kaya idaresindeki tıra Vezirhan beldesi yakınların da arkadan çarptı.

Çarpma nedeniyle tır sürücüsü Abdurrahman Güneş ve yanında yolcu olarak bulunan Harun Güneş araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tır sürücüsü Abdurrahman Güneşi ve yanında yolcu olarak bulunan Harun Güneşi AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araç içerisinden çıkarıldı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar

Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik- Sakarya karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik ekiplerince uzun süre ulaşım tek şeritten verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.











