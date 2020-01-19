Bilecik'te kızak festivali

Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyüne akın etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kızak festivaline, İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi pek çok kentten de vatandaşlar katıldı.

Kızak kayan vatandaşların renkli görüntülerine sahne olan festivale, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da katıldı.

"HEM KEYİFLE EĞLENİYORLAR, HEM AKRABA ZİYARETİ YAPIYORLAR"

Poyraz, festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İstanbul başta olmak üzere, Bursa ve Eskişehir'e göç eden hemşehrilerinin de festivale katıldığını ifade eden Poyraz, "Hem keyifle eğleniyorlar hem de akraba ziyareti yapıyorlar. Güzel bir vesile oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.