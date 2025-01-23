1 bardağı patatesleri çıtır çıtır yapıyor: Usta şeflerin patates kızartma yöntemi

Hüseyin Topuz

Patates kızartması, dünya mutfağının en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Altın sarısı rengi, çıtır dokusu ve her damağa hitap eden tadıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmayı başaran bu klasik lezzet, sofralarımızın keyifli bir parçasıdır.

Kimi zaman sade olarak, kimi zaman soslarla zenginleştirilerek sunulan patates kızartması, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne uyum sağlar.

Peki, bu harika lezzeti daha da özel kılmak ve çıtır çıtır olmasını sağlamak için nelere dikkat etmeliyiz?

İşte usta şeflerin patates kızartma tüyosu...

Gerekli Malzemeler

- 4 adet patates

- 1 su bardağı soda

- 1 su bardağı un

- Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı

- Patatesleri soyup, istediğiniz şekilde dilimleyin.

- Patatesleri bir kaseye alıp üzerini geçecek kadar su koyun, 10-15 dakika bekletin. Bu, fazla nişastanın atılmasına yardımcı olur ve daha çıtır olmalarını sağlar.

- Patatesleri süzüp, kurulayın.

- Bir başka kapta soda ve un karıştırın. Bu karışıma tuz ve baharatlar ekleyebilirsiniz.

- Patatesleri bu karışıma batırın ve iyice kaplandığından emin olun.

- Sıvı yağı kızgın hale getirin ve patatesleri dikkatlice kızartmaya başlayın.

- Kızaran patatesleri kağıt havlunun üzerine alın, fazla yağını süzdürün.

Bu tarifle patatesler daha çıtır ve farklı bir lezzet alacak.