1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödeme tarihleri...

Hüseyin Topuz

Hayvancılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler için devlet tarafından sağlanan desteklemeler, sektördeki sürdürülebilirliği artırmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu desteklerden biri olan buzağı desteği, her yıl belirli dönemlerde başvuru yapan yetiştiricilere ödenmektedir.

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ederken, ödeme tarihleri hak sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2024 yılı 1. dönem buzağı destekleme başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış olup, destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştur.

Peki, 2024 yılı 1. dönem buzağı desteği ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?

Başvurusu uygun bulunan üreticilere ödemelerin, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre 2025 yılının Nisan - Mayıs aylarında yapılması beklenmektedir.

Kesin ödeme tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.