1 kase tüketin, dar gelen pantolonlarınıza girin... Kilo kontrolünü sağlamak ve fazlalıkları eritmek için etkili bir seçenek olan yoğurt kürü, içine ekleyeceğiniz birkaç malzeme ile yağları yakacak.

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İstediğiniz kiloda olmamak, ruhsal ve fiziksel anlamla olumsuzluklar yaratabilir.

Fazlalıklarınızdan kurtulmak ve kolayca yağ yakmak için çeşitli kürler deneyebilirsiniz. Bu konuda "yoğurt kürü" farklı seçenekleriyle tercih edilmektedir.

Yağ yakıcı yoğurt kürlerinden en etkilisi, kısa süre içinde fark edecektir.

İşte yağları eriten ve tartıda anında etki eden o yoğurt karışımı...

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı organik elma sirkesi

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil (taze rendelenmiş veya toz)

Yapılışı:

Yoğurdu bir kaseye koyun. Üzerine organik elma sirkesini ekleyin.

Toz tarçın ve zencefili yoğurdun üzerine serpin.

Tüm malzemeleri karıştırın ve hazır hale getirin.

Bu kürü öğünlerden önce veya ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Organik elma sirkesi, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olabilir. Tarçın ve zencefil de metabolizmayı hızlandırıcı etkilere sahip olabilir. Ancak, bu kürü kullanmadan önce sağlık uzmanına danışmak ve düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile birlikte kullanmak önemlidir