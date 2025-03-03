1 kaşık yağ yetiyor! İşte yağ çekmeyen biber kızartmasının sırrı

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Biber kızartması, özellikle kahvaltı sofralarının ve akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Ancak, çoğu kişi biberlerin fazla yağ çekmesinden şikayetçi.

Ancak, birkaç püf noktasıyla biberleri hem sağlıklı hem de hafif bir şekilde kızartabilirsiniz.

Üstelik 1 kaşık yağ yetiyor ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor!

YAĞ ÇEKMEYEN BİBER KIZARTMASI PÜF NOKTALARI

· Biberleri kızartmadan önce tuzla ovup bir süre bekletirseniz, içindeki fazla suyu salar ve bu sayede daha az yağ çeker.

· Biberleri hafifçe un ya da mısır ununa bulamak, fazla yağı engeller ve daha çıtır bir doku kazandırır.

· Sadece 1 yemek kaşığı yağla bile biberleri kızartabilirsiniz! Bunun sırrı, yağın iyice ısınmasını bekleyip biberleri içine hızlıca atmaktır.

· Az su içeren, ince kabuklu biberler yağ çekme konusunda daha avantajlıdır. Yıkadıktan sonra iyice kurulamak da biberlerin yağ çekmesini azaltır.

· Biberleri uzun süre yağda tutmak, içlerindeki suyun tamamen buharlaşmasına ve daha fazla yağ çekmelerine neden olur. Altın rengini aldığında hemen yağdan çıkarmak en iyi sonucu verir.

· Kızartma sonrası biberleri kağıt havluya almak, fazla yağın süzülmesini sağlar ve hafif bir kızartma deneyimi sunar.