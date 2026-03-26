Yolun sonu Dünya Kupası: Romanya maçından sonra Türkiye’nin muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Takım için gözler play-off sürecine çevrildi. Türkiye’nin Romanya ile oynayacağı zorlu eşleşme öncesinde, turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip merak ediliyor. İşte Türkiye'nin finaldeki muhtemel rakipleri...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Millilerimiz sahneye çıkıyor.
A Milli Futbol Takımımız tek maç eleme usulüyle oynanacak yarı finalde Romanya ile karşı karşıya geliyor.
Milliler, sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde play-off finaline yükselerek turnuva için son bir sınav verecek.
Ay-yıldızlıların Play-off finalinde karşılaşacakları rakipler de merak konusu oldu. İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri…
TÜRKİYE'NİN FİNAL MAÇINDA MUHTEMEL RAKİPLERİ
FIFA’nın 2026 Dünya Kupası play-off turunda Türkiye, C Yolu grubunda mücadele ediyor.
Bu yolda millilerimizle birlikte Romanya, Slovakya ve Kosova takımları yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart 2026’da oynanacak yarı finalde Romanya’yı geçmeyi başarırsa, finaldeki rakibi Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı finalin galibi olacak.
Final maçı, Dünya Kupası'na katılacak son takımlardan birini belirleyecek.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 26 Mart 2026 Perşembe günü Romanya ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu kritik karşılaşmadan galip ayrılmamız durumunda, final sınavı 31 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
Statü gereği, Türkiye yarı finali geçerse finali deplasmanda oynayacak. Play-off finaline Slovakya veya Kosova’nın çıkması halinde millilerimiz, rakibin sahasında turnuvaya katılacak.