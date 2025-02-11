1 Mart’ta yürürlüğe giriyor! IBAN’a para transferlerinde o şart zorunlu olacak

Haber Merkezi

Bankacılık işlemlerinde hali hazırda uygulanan güvenlik önlemleri giderek arttırılıyor. Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulama önemli güvenlik önlemleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte artık mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale gibi işlemlere yeni bir tedbir ekleniyor.

Düzenleme kapsamında Mart ayı itibariyle devreye girecek düzenlemeyle birlikte artık havale ve EFT işlemlerinde ek doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Bu kapsamda banka hesapları arasında para transferi yapacak kullanıcılar, işlemlerini tamamlamak için ek bir güvenlik onayı vermek zorunda kalacak.

EK ONAY ZORUNLULUĞU GELECEK

BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, kullanıcılar, internet bankacılığı ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden aynı bankadaki hesaplara yapacağı havale veya başka bankalardaki hesaplara yapacağı EFT işlemleri için ek bir doğrulama sürecinden geçecek.

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede birçok banka, müşterilerin telefonlarının tanımlı olması halinde gün içerisinde EFT ve havale işlemleri yapılırken yalnızca para transferinin aktarılacağı hesabın bilgisini talep ediyordu.

Ancak değişiklik sonrasında kullanıcılar, tanımlı telefon üzerinden para transferi gerçekleştirme talimatı verse bile, bu işlemin tamamlanabilmesi için müşterinin bankacılık sistemine kayıtlı telefonuna gelen SMS şifresini girerek yeni bir doğrulama yapması gerekecek.