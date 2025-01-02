1 Ocak’ta uygulanmaya başlandı: O hatayı yapan 131 bin TL ceza ödeyecek

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1 Ocak 2025 tarihi itibari ile para cezalarında zamlı tarifeler uygulamaya alınırken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında uygulanacak olan zamlı idari para cezalarını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, uçuş güvenliğini riske atan, kurallara uymayan ya da havaalanlarında sorun çıkaran kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Uygulanan idari para cezalarında yaşanan artışın ardından 131 bin TL’ye kadar ulaşacak cezalar cep yakacak.

İDARİ PARA CEZALARI ARTTI!

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini riske atan tüm uygulamalar için kesilecek idari para cezaları şu şekilde olacak:

Uçakta Sigara veya Duman Çıkaran Cihaz Kullanımı: 19 bin 668 TL

İzinsiz İHA (Drone) Uçuşu: 78 bin 701 TL

Bakım Şartlarına Uyulmaması: 131 bin 176 TL

Güvenlik Kontrolüne Direnç Gösterilmesi: 26 bin 226 TL

İzinsiz Lazer veya Havai Fişek Gösterisi: 19 bin 668 TL