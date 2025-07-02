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1 Temmuz reyting sonuçları: Arda Güler ve Kenan Yıldız reytinglere damga vurdu

1 Temmuz 2025 Salı günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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1 Temmuz reyting sonuçları: Arda Güler ve Kenan Yıldız reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 TEMMUZ SALI REYTİNG SONUÇLARI,

Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus, FIFA Dünya Kulüpler Karşılaşması son 16 turunda karşı karşıya geldi. Dev mücadele tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Total'de ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise özet maçları yer aldı.

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