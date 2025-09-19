100 bin TL kredi kartının yeni faizi! İşte ödenecek tutar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.

Buna göre akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,5’e, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,8’e düşürüldü.

Yeni oranlar 24 Eylül 2025’te ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Gelişme

Bu değişiklik en çok borcu bulunan kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor.

Yeni düzenleme ile hem borcunu düzenli ödeyenler hem de gecikmeye düşenler, önceki döneme kıyasla daha düşük faizle karşılaşacak.

100 BİN TL'NİN FAİZİ

Örneğin 100 bin TL kredi kartı borcu olan bir vatandaş, eski orana göre ayda 4 bin 750 TL faiz öderken, yeni düzenleme sonrası bu tutar 4 bin 500 TL’ye inecek.

Gecikmeye düşülmesi halinde ise aylık faiz tutarı 4 bin 800 TL olacak.

Böylece vatandaşlar her ay 250 TL daha az faiz yüküyle karşılaşacak.