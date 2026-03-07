Kısa İspanya Tarihi: İspanya ne zaman ve nasıl kuruldu

İspanya’nın tarihi, İber Yarımadası’nda yaşayan eski topluluklardan başlayarak Roma, Vizigot ve Endülüs medeniyetlerinin etkisiyle şekillenen uzun bir süreci kapsar.

Yüzyıllar boyunca farklı krallıkların ve kültürlerin hakim olduğu bu topraklar, Orta Çağ’ın sonlarına doğru siyasi birlik yolunda önemli adımlar attı.

Özellikle Kastilya ve Aragon krallıklarının birleşmesi, modern İspanya devletinin oluşumunda dönüm noktası oldu.

Şimdilerdeki İspanya-Türkiye dostluğu ise ülkenin tarihçesine ilişkin merak uyandırdı.

Peki, İspanya tam olarak ne zaman kuruldu ve bugünkü haline nasıl ulaştı? İşte İspanya’nın kuruluş sürecinin kısa tarihi...

İSPANYA'YI KİM KURDU

İspanya’nın kuruluşunda en önemli rolü Aragon Kralı Ferdinand II ile Kastilya Kraliçesi Isabella I oynadı.

“Katolik Krallar” olarak bilinen bu iki hükümdar, krallıklarını bir araya getirerek bugünkü İspanya devletinin temelini attı.

Ferdinand ve Isabella döneminde ülke siyasi olarak güçlendi, 1492’de Amerika’nın keşfiyle İspanya kısa sürede dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geldi.

İSPANYA NASIL KURULDU

İspanya’nın kuruluşu, Orta Çağ’da İber Yarımadası’nda bulunan farklı krallıkların birleşmesiyle gerçekleşti.

1469 yılında Kastilya Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand’ın evlenmesi oldu. Bu evlilik iki güçlü krallığın siyasi olarak birleşmesini sağlayarak modern İspanya devletinin temellerini attı.

Kuruluş sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri ise 1492 yılında Granada’nın fethedilmesidir. Bu olayla birlikte İber Yarımadası’ndaki Müslüman yönetimi sona erdi ve bölgedeki büyük siyasi birlik sağlandı.

Aynı yıl Kristof Kolomb’un Amerika’ya ulaşmasıyla İspanya, kısa sürede dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi.

KISA İSPANYA TARİHÇESİ

Antik Çağ:

İber Yarımadası’nda bilinen en eski topluluklar İberler ve Keltlerdi. Bu halklar zamanla birbirleriyle etkileşime girerek Kelt-İber kültürünü oluşturdu. Akdeniz üzerinden gelen Fenikeliler ve daha sonra Kartacalılar da bölgede ticaret kolonileri kurdu.

MÖ 3. yüzyılda başlayan Kartaca-Roma mücadeleleri sonucunda Roma İmparatorluğu bölgeyi ele geçirdi ve yarımada uzun yıllar Hispania adıyla Roma egemenliğinde kaldı.

Bu dönemde yollar, şehirler ve altyapı gelişti; Latin dili ve Roma kültürü bölgeye yayıldı.

Vizigot Krallığı (5–8. yüzyıl):

Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından Germen kökenli Vizigotlar İber Yarımadası’nda hakimiyet kurdu ve başkent olarak Toledo’yu seçti.

Vizigot Krallığı, Roma mirasını devam ettiren bir yönetim kurdu ve Hristiyanlık bölgenin temel dini haline geldi. Ancak iç çekişmeler ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle krallık zayıfladı ve 8. yüzyılın başlarında Müslüman ordularının ilerleyişi karşısında kısa sürede yıkıldı.

Endülüs Dönemi (711–1492):

711 yılında Kuzey Afrika’dan gelen Müslüman orduları İber Yarımadası’nı fethederek Endülüs adı verilen yönetimi kurdu.

Başlangıçta Emevi Devleti’ne bağlı olan bölge, daha sonra Kurtuba Emirliği ve Kurtuba Halifeliği dönemlerinde büyük bir kültür ve bilim merkezi haline geldi.

Matematik, tıp, astronomi ve mimari alanlarında önemli gelişmeler yaşandı. Ancak zamanla Endülüs birçok küçük devlete bölündü ve siyasi gücü zayıfladı.

Reconquista (Yeniden Fetih):

Kuzeydeki Hristiyan krallıkları, Kastilya, Aragon, Leon ve Navarra, yüzyıllar boyunca Müslüman yönetimindeki toprakları geri almak için mücadele etti. Bu uzun süreç Reconquista olarak adlandırılır.

11. ve 13. yüzyıllarda Hristiyan krallıkların güç kazanmasıyla Endülüs topraklarının büyük bölümü geri alındı.

1492 - Granada’nın düşüşü:

Reconquista sürecinin son aşaması 1492 yılında gerçekleşti.

Kastilya Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand’ın orduları, İber Yarımadası’ndaki son Müslüman devleti olan Granada Emirliği’ni ele geçirdi. Bu olay, Müslüman yönetimin sona ermesi ve İspanya’da siyasi birliğin büyük ölçüde sağlanması açısından tarihi bir dönüm noktası oldu.

16–17. yüzyıllar - İspanyol İmparatorluğu:

1492’de Kristof Kolomb’un Amerika’ya ulaşmasıyla İspanya yeni keşfedilen topraklarda geniş koloniler kurdu.

16. ve 17. yüzyıllarda İspanya; Amerika, Avrupa ve Asya’da geniş topraklara sahip büyük bir imparatorluk haline geldi. Bu dönemde ülke ekonomik ve askeri açıdan oldukça güçlüydü ve Avrupa siyasetinde belirleyici bir rol oynadı.