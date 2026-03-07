BJK-GS yayın kanalı belli oldu! 7 Mart 2026 şifresiz derbi yayını...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi oynanacak.

Lider Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş’a konuk olurken iki takım da kritik mücadelede galibiyet hedefliyor.

Tarihi rekabette iki ekip 360. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette Galatasaray’ın 128 galibiyet, Beşiktaş’ın 116 galibiyeti bulunurken taraflar arasında çok sayıda beraberlik yaşandı.

Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "BJK-GS derbisi hangi kanalda", "Derbi yayın kanalı", "7 Mart 2026 şifresiz derbi izle" gibi başlıklara yanıt arıyor.

İşte, maçın yayın kanalı ve detaylar...

BJK-GS MAÇ BİLGİLERİ 7 MART 2026

Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor.

Beşiktaş Galatasaray Trendyol Süper Lig maçı, 07-03-2026 Cumartesi günü Bein Sports 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.