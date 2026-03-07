Yahudilerin saç uzatma sebebi: Tevrat'tan gelen ilginç gelenek

Yahudi topluluklarında erkeklerin saçlarının yan tarafını uzattığı sıkça görülür.

Özellikle Ortodoks ve Hasidik Yahudiler arasında yaygın olan bu gelenek, dışarıdan bakıldığında estetik bir tercih gibi görünse de aslında dini bir kurala dayanır.

“Peyot” olarak adlandırılan bu yan saçlar, Yahudi kutsal metni Tevrat’ta yer alan bir emre dayanarak kesilmeden bırakılır.

Peki, peyot geleneği neyi temsil eder, amacı nedir? İşte, hikayesi ve önemi...

PEYOT NEDİR

Peyot, Yahudi erkeklerinin başlarının yan tarafında bıraktıkları ve kesmeden uzattıkları saçlara verilen isimdir.

İbranice “köşe” veya “yan kısım” anlamına gelen bu kelime, Yahudilikte dini bir geleneği ifade eder.

Peyot geleneği, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta yer alan bir emre dayanır. Bu metinde, başın yan tarafındaki saçların tamamen kesilmemesi gerektiği belirtilir.

Bu nedenle özellikle Ortodoks ve Hasidik Yahudi topluluklarında erkekler saçlarının yanlarını kesmeyerek peyot bırakır.

Peyot geleneği, Yahudi kimliğinin ve dini bağlılığın bir sembolü olarak görülür.