11 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 11 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun da açılması, altına olan talebi son dönemde arttırmış durumda.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor?

İşte 11 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...

Gram altın

Alış: 4.420 TL

Satış: 4.421 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.097 TL

Satış: 7.258 TL

Yarım altın

Alış: 14.151 TL

Satış: 14.516 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.418 TL

Satış: 29.862 TL