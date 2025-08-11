11 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 11 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun da açılması, altına olan talebi son dönemde arttırmış durumda.
Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor?
İşte 11 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın
Alış: 4.420 TL
Satış: 4.421 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.097 TL
Satış: 7.258 TL
Yarım altın
Alış: 14.151 TL
Satış: 14.516 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.418 TL
Satış: 29.862 TL