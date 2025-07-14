115. Dönem ÖGG sonuçları: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından özel güvenlik seçimi için düzenlenen 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavları 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

Binlerce güvenlik görevlisi adayının katılım sağladığı sınavın ardından tüm gözler sonuç tarihine odaklandı.

Sınava giren adaylar tarafından başlanan sınav soruları ve cevapları konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu.

Buna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekler.