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115. Dönem ÖGG sonuçları: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı’nın (ÖGG) ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava giren adaylar tarafından sonuç tarihleri araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 10:02
115. Dönem ÖGG sonuçları: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından özel güvenlik seçimi için düzenlenen 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavları 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

Binlerce güvenlik görevlisi adayının katılım sağladığı sınavın ardından tüm gözler sonuç tarihine odaklandı.

Sınava giren adaylar tarafından başlanan sınav soruları ve cevapları konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu.

Buna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekler.

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