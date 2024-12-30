128 santimetreye ulaştı! O il kar kalınlığı ile zirvede

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Türkiye’nin kayak merkezlerinde, 2024 kış sezonunun ortalarına doğru kar kalınlıkları artış göstermeye devam ederken kaydedilen son veriler şaşırttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 128 santimetre ile en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi belli oldu.

Kar kalınlığı ile Türkiye’de yer alan kayak merkezlerini geride bırakan il bakın neresi oldu.

128 SANTİMETREYLE ZİRVEDE!

2024 yılının kış mevsiminde Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlere göre kar kalınlıkları dikkat çekmeye devam ederken, en yüksek kar kalınlıkları Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde ölçüldü.

Palandöken’de 128 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kayakçılar için oldukça ideal bir ortam sunmaya devam ediyor.

Palandökenin ardından diğer dikkat çeken kayak merkezlerinde ise Nemrut’ta 106 santimetre, Konaklı’da 93 santimetre, Kartalkaya’da 90 santimetre kar bulunuyor.