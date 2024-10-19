15 saniyede resmen servet kazıyorlar! Ünlü isimlerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı...

Haber Merkezi

Hem başarıları hem güzellikleriyle dikkat çeken televizyon ekranların kadın yıldızları geçtiğimiz günlerde bölüm başına aldıkları ücretler ile gündeme gelmişlerdi.

Bölüm başına 1-2 milyon TL kazanç sağlayan ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden de adeta servet kazanıyorlarmış.

Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli gibi ünlü kadın sanatçıların sosyal medya hesaplarından elde ettikleri kazançlar dudak uçuklattı.

15 SANİYEDE SERVET

Güzellikleri ve başarılarıyla severek izlenilen ünlü kadın sanatçılar sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden yaptıkları 15 saniyeli story ve bir pos için aldıkları ücretler ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında gündüz kuşağından seyirci ile buluşan Aramızda Kalması programı ile ortaya çıkan rakamlar ağızları açık bıraktı.

Hande Erçel

Instagram üzerinden paylaştığı 15 saniyelik bir story ve bir post için 3 milyon TL kazanıyor.

Gökçe Bahadır

Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 3 milyon TL kazanç sağlıyor.

Fahriye Evcen

Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL talep ediyor.

Beren Saat

Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story içi 2 milyon TL kazanıyor.

Meryem Uzerli

Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve bir story için 1,5 milyon TL talep ediyor.