15 Şubat maç programı: Bugün hangi maçlar var?

15 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
15 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Shakhtar Donetsk - Marsilya
20:45 Young Boys - Sporting Lizbon
20:45 Galatasaray - Sparta Prag
20:45 Feyenoord v Roma
23:00 Sporting Braga - Karabağ
23:00 Lens - Freiburg
23:00 Portekiz Benfica - Toulouse
23:00 Milan - Rennes
UEFA Konferans Ligi
20:45 Molde - Legia Warszawa
20:45 Olympiakos - Ferencvaros
20:45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
20:45 Sturm Graz - Slovan Bratislava
23:00 Ajax - Bodo/Glimt
23:00 Servette - Ludogorets Razgrad
23:00 Maccabi Haifa - Gent
23:00 Real Betis - Dinamo Zagreb