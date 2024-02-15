15 Şubat maç programı: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 15 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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15 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

15 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Shakhtar Donetsk - Marsilya

20:45 Young Boys - Sporting Lizbon

20:45 Galatasaray - Sparta Prag

20:45 Feyenoord v Roma

23:00 Sporting Braga - Karabağ

23:00 Lens - Freiburg

23:00 Portekiz Benfica - Toulouse

23:00 Milan - Rennes

UEFA Konferans Ligi

20:45 Molde - Legia Warszawa

20:45 Olympiakos - Ferencvaros

20:45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

20:45 Sturm Graz - Slovan Bratislava

23:00 Ajax - Bodo/Glimt

23:00 Servette - Ludogorets Razgrad

23:00 Maccabi Haifa - Gent

23:00 Real Betis - Dinamo Zagreb