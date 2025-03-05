158 yıllık fabrika iflas bayrağını çekti! Tarihi fabrikada artık üretim olmayacak

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Almanya’nın 158 yıldır üretim yapan geleneksel bira fabrikası için iflas başvurusunda bulunuldu. Artı49’da yer alan habere göre, Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde faaliyet gösteren Rosenbrauerei Pößneck adlı şirket, Gera'daki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Son dönemde her gün bir yenisinin medyada büyük yankı uyandırdığı iflas haberlerine eklenerek sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Mali sıkıntılarla boğuşan Rosenbrauerei'nin, üretim maliyetleri ve düşen satışlar karışından daha fazla direnemedi. 158 yıldır faaliyette olan bira fabrikasının Weimar'daki bir diğer üretim tesisi de, ocak ayında kapanmıştı.

BİR BUÇUK ASIRLIK DEFTER KAPANDI!

158 yıldır hizmet veren bölgenin en eski ve tarihi fabrikaları arasında yer alan bu üretim noktasını hakkında iflas başvurusunda bulunulması tüketicileri şaşırttı. Ancak bu kararın en büyük nedenin ise bira tüketimin yıllar içinde düşmesi olduğu aktarıldı.

Alman Bira Üreticileri Birliği'ne göre, 2015'te bir Alman ortalama 102 litre bira içerken, bu rakam 2023'te yalnızca 88 litre civarına geriledi. Bu düşüş, birçok bira fabrikasını olumsuz etkilerken, özellikle küçük ve bölgesel üreticiler, büyük üreticilerle girdikleri yoğun fiyat rekabeti nedeniyle büyük zorluklar yaşanmasına neden oluyor.